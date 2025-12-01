Le village animé Montargis

Le village animé

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Dans le cadre des festivités de Noël, une animation conviviale réunira plusieurs associations locales. L’événement se déroulera dans la Halle Girodet décorée aux couleurs de Noël, créant une atmosphère chaleureuse, un espace de rencontre et de partage dans l’esprit de Noël pour accueillir tous les visiteurs, petits et grands. Au programme, des ateliers, des expositions et des ventes de produits artisanaux, permettant de promouvoir nos associations locales. L’occasion de trouver le cadeau idéal. La ville offrira également des boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud) pour accompagner ce temps de convivialité. Un espace de jeux, un coin bricolage et des activités seront proposés. .

Place de la République Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

