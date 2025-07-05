Le Village Aveyronnais Eglise Saint Joseph Villefranche-de-Rouergue

Le Village Aveyronnais Eglise Saint Joseph Villefranche-de-Rouergue samedi 5 juillet 2025.

Le Village Aveyronnais Eglise Saint Joseph

Place des Pères Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Le Village Aveyronnais 120 santons et automates à découvrir à l’église St Joseph Maquette géante de la Sagrada Familia, Barcelone.

PARTICIPATION LIBRE

Dates

Du 5 juillet au 21 septembre tous les jeudis et samedis, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Lieu

Église St Joseph Place des Pères

Possibilité d’ouverture sur demande pour les groupes. .

Place des Pères Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 15 86 26

English :

Le Village Aveyronnais: 120 santons and automatons to discover at St Joseph’s church Giant model of the Sagrada Familia, Barcelona.

German :

Le Village Aveyronnais: 120 Santons und Automaten zum Entdecken in der Kirche St Joseph Riesenmodell der Sagrada Familia, Barcelona.

Italiano :

Le Village Aveyronnais: 120 santons e automi da scoprire nella chiesa di San Giuseppe Modello gigante della Sagrada Familia, Barcellona.

Espanol :

Le Village Aveyronnais: 120 santones y autómatas para descubrir en la iglesia de San José Maqueta gigante de la Sagrada Familia, Barcelona.

