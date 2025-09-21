Le village d’Angles se dévoile… Angles Angles

Le village d'Angles se dévoile… Angles Angles

Le village d’Angles se dévoile… Angles Angles dimanche 21 septembre 2025.

Le village d’Angles se dévoile… Dimanche 21 septembre, 15h00 Angles Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez partager un moment convivial avec Laurence, notre guide-conférencière, qui vous fera découvrir les trésors cachés de notre ville à travers une visite passionnante. Vous aurez aussi le plaisir d’écouter les témoignages authentiques de nos habitants, qui vous raconteront leurs histoires et souvenirs.
Rendez-vous devant la mairie, on vous attend nombreux pour cette belle balade pleine de rencontres et d’émotions !
Accueil Office de Tourisme Intercommunal à Saint-André-les-Alpes
04 92 89 02 39
saintandrelesalpes@verdontourisme.com

Angles Angles 04170 Angles 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}] Village d’Angles
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez partager un moment convivial avec Laurence, notre guide-conférencière, qui vous fera découvrir les trésors cachés de notre ville à travers …

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures