Le village d’Angles se dévoile… Angles Angles

Le village d’Angles se dévoile… Dimanche 21 septembre, 15h00 Angles Alpes-de-Haute-Provence

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez partager un moment convivial avec Laurence, notre guide-conférencière, qui vous fera découvrir les trésors cachés de notre ville à travers une visite passionnante. Vous aurez aussi le plaisir d’écouter les témoignages authentiques de nos habitants, qui vous raconteront leurs histoires et souvenirs.

Rendez-vous devant la mairie, on vous attend nombreux pour cette belle balade pleine de rencontres et d’émotions !

Accueil Office de Tourisme Intercommunal à Saint-André-les-Alpes

04 92 89 02 39

saintandrelesalpes@verdontourisme.com

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures