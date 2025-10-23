Le village de Bordères-Louron Devant l’église Bordères-Louron

Le village de Bordères-Louron Devant l’église Bordères-Louron jeudi 23 octobre 2025.

Devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Ce village, autrefois dominé par un château dont il reste encore quelques vestiges, cache de nombreux trésors qui vous seront dévoilés tout au long de la visite patrimoine religieux, maisons traditionnelles, patrimoine lié à l’eau…

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

Devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

This village, once dominated by a castle of which some remains still remain, hides many treasures which will be revealed to you throughout the visit: religious heritage, traditional houses, heritage related to water…

German :

Dieses Dorf, das einst von einem Schloss beherrscht wurde, von dem noch einige Überreste erhalten sind, verbirgt zahlreiche Schätze, die Ihnen im Laufe der Besichtigung enthüllt werden: religiöses Erbe, traditionelle Häuser, mit dem Wasser verbundenes Erbe…

Italiano :

Questo villaggio, un tempo dominato da un castello di cui rimangono alcune vestigia, nasconde molti tesori che vi verranno svelati durante la visita: patrimonio religioso, case tradizionali, patrimonio legato all’acqua…

Espanol :

Este pueblo, antaño dominado por un castillo del que aún quedan algunos vestigios, esconde numerosos tesoros que le serán revelados a lo largo de la visita: patrimonio religioso, casas tradicionales, patrimonio vinculado al agua…

