Le Village de Bretou | Menu du Réveillon Village Vacances de Bretou Eymet

Le Village de Bretou | Menu du Réveillon

Village Vacances de Bretou Plaine de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

En collaboration avec l’association Evydanse, le Village Vacances de Bretou vous propose une soirée festive pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Un repas, de la musique, des amis, des photos souvenirs, et des surprises !

Au menu

– Apéritif et sa table gourmande

– Velouté de potimarron aux châtaignes

– Jambon de Noël et sa garniture

– Plateau de fromages et salade

– Table gourmande de dessert

Vin et café compris, une coupe de champagne

Réservation avant le 20 décembre, places limitées. .

Village Vacances de Bretou Plaine de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 92 08 29

