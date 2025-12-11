Le Village de Bretou | Menu du Réveillon Village Vacances de Bretou Eymet
Le Village de Bretou | Menu du Réveillon Village Vacances de Bretou Eymet mercredi 31 décembre 2025.
Village Vacances de Bretou Plaine de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
En collaboration avec l’association Evydanse, le Village Vacances de Bretou vous propose une soirée festive pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Un repas, de la musique, des amis, des photos souvenirs, et des surprises !
Au menu
– Apéritif et sa table gourmande
– Velouté de potimarron aux châtaignes
– Jambon de Noël et sa garniture
– Plateau de fromages et salade
– Table gourmande de dessert
Vin et café compris, une coupe de champagne
Réservation avant le 20 décembre, places limitées. .
Village Vacances de Bretou Plaine de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 92 08 29
