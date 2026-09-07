Le Village de Kercambre, un village de pêcheurs, Kercambre / Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Gildas-de-Rhuys

Informations pratiques

Le Village de Kercambre, un village de pêcheurs Samedi 19 septembre, 15h00 Kercambre / Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

En présence des bénévoles de l’inventaire de Saint-Gildas-de-Rhuys. Départs de visite à 15h et 16h.

Rdv : Parking, Rue des Iliens, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans son passé ou dans son présent, l’histoire de Saint-Gildas-de-Rhuys résonne toujours avec l’eau.

Qu’elle soit douce ou salée, suivez son fil à travers fontaines historiques, réseau hydraulique et ancien village de marins.

Une promenade entre mémoire et littoral en recul.

Kercambre / Saint-Gildas-de-Rhuys rue des Iliens 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}]

En présence des bénévoles de l’inventaire de Saint-Gildas-de-Rhuys

Licence CC-BY-NC-ND, Collection Musée de Bretagne / Écomusée de la Bintinais