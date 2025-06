Le village de l’auto Le Puy-en-Velay 26 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Le village de l’auto Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-26

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-26

Le Village de l’Auto est de retour du 26 au 28 juin 2025 !

3 jours pour plonger dans l’univers automobile en plein cœur de la ville !

Que vous soyez passionné ou simplement curieux, c’est le moment de comparer, tester… et peut-être craquer !

.

Place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 60 68 82

English :

The Village de l’Auto is back from June 26 to 28, 2025!

3 days to immerse yourself in the automotive world right in the heart of the city!

Whether you’re an enthusiast or simply curious, it’s time to compare, test? and maybe even fall in love!

German :

Das Village de l’Auto ist vom 26. bis 28. Juni 2025 wieder da!

drei Tage lang können Sie im Herzen der Stadt in die Welt der Autos eintauchen!

Ob Sie nun leidenschaftlicher Autofan oder einfach nur neugierig sind, es ist Zeit zu vergleichen, zu testen und sich vielleicht zu verlieben!

Italiano :

Il Village de l’Auto torna dal 26 al 28 giugno 2025!

3 giorni per immergersi nel mondo delle auto proprio nel cuore della città!

Che siate appassionati di auto o semplici curiosi, questo è il momento di confrontare, testare e magari innamorarsi!

Espanol :

¡Vuelve el Village de l’Auto del 26 al 28 de junio de 2025!

3 días para sumergirse en el mundo del automóvil en pleno centro de la ciudad

Tanto si es un apasionado de los coches como un simple curioso, es el momento de comparar, probar… ¡y tal vez enamorarse!

L’événement Le village de l’auto Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay