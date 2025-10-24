LE VILLAGE DE L’HORREUR LE RETOUR DES CAUCHEMARS Forges-les-Eaux

Rue Pierre Blot Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-11-02 23:00:00

2025-10-24 2025-10-31

Oserez-vous franchir les portes du cauchemar ?

Plongez dans un parcours immersif réservé aux adultes et adolescents de plus de 14 ans, où la frontière entre conte, légende et réalité s’efface… Dans ce jeu grandeur nature, vous devrez résoudre un mystère enfoui au cœur du village maudit. Mais attention chaque pas vous rapproche des clowns tueurs, zombies, créatures difformes et autres monstres surgis des ténèbres.

Un décor sur mesure, pensé pour une immersion totale, vous transporte entre intérieurs oppressants et extérieurs inquiétants, dans une ambiance digne des pires récits d’horreur.

Enquête, frissons et adrénaline seront au rendez-vous pour des groupes de 2 à 8 personnes. Les groupes peuvent être complétés pour atteindre le nombre maximal — car dans ce cauchemar, mieux vaut ne pas rester seul… .

Rue Pierre Blot Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 82 26 84 69 contact@enigmakeys.fr

