Le Village de l’industrie TDS (Cinéma Toiles du Sud) Rivière-Salée

Le Village de l’industrie Jeudi 20 novembre, 17h00 TDS (Cinéma Toiles du Sud) Martinique

L’AMPI (Association Martiniquaise pour la promotion de l’industrie) organise la première édition du Village de l’industrie le jeudi 20 Novembre de 17h à 22h au cinéma TDS à Rivière-Salée. Une soirée de rencontres, de découvertes et d’inspiration, conçue comme un temps fort de valorisation, de networking et de sensibilisation pour la filière industrielle locale.

Objectifs :

– Mettre en valeur les savoir-faire industriels locaux

– Sensibiliser les pouvoirs publics et invités au poids économique et aux enjeux de la filière.

– Favoriser les rencontres professionnelles et le networking.

– Susciter des vocations, notamment auprès des étudiants.

Plusieurs temps-forts vont ponctuer cet événement :

– La projection d’un film sur l’industrie suivie d’un débat

– La tenue d’un salon d’exposition pour découvrir le savoir-faire local en matière d’innovation

– L’annonce du lauréat du concours artistique organsé à l’occasion de la semaine de l’industrie

– Un temps d’échanges libres et de networking

Inscription obligatoire.

TDS (Cinéma Toiles du Sud) Rivière-Salée Rivière-Salée 97215 Martinique Martinique a.monard@ampi.mq https://www.eventbrite.com/e/le-village-de-lindustrie-tickets-1834198931379?aff=oddtdtcreator

Quand l’industrie locale s’expose industrie locale exposition