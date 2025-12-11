LE VILLAGE DE MES RÊVES Péret

LE VILLAGE DE MES RÊVES

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Après la lecture de l’album Permavillage Le village de mes rêves, inspirez-vous de l’album d’Olivier Dain Belmont pour créer votre village idéal.

Gratuit sur inscription.

Dès 6 ans. .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74

English :

After reading Permavillage: Le village de mes rêves, take inspiration from Olivier Dain Belmont?s album to create your ideal village.

