LE VILLAGE DE MES RÊVES Péret
LE VILLAGE DE MES RÊVES Péret mercredi 21 janvier 2026.
LE VILLAGE DE MES RÊVES
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Après la lecture de l’album Permavillage Le village de mes rêves, inspirez-vous de l’album d’Olivier Dain Belmont pour créer votre village idéal.
Après la lecture de l’album Permavillage Le village de mes rêves, inspirez-vous de l’album d’Olivier Dain Belmont pour créer votre village idéal.
Gratuit sur inscription.
Dès 6 ans. .
Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74
English :
After reading Permavillage: Le village de mes rêves, take inspiration from Olivier Dain Belmont?s album to create your ideal village.
L’événement LE VILLAGE DE MES RÊVES Péret a été mis à jour le 2025-12-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS