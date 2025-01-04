Le village de Noël à Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Le village de Noël à Chamonix

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-17 11:30:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

2025-12-17

Un marché constitué de chalets en bois sur la Place du Triangle de l’Amitié, des artisans, des artistes et producteurs viennent vous faire découvrir des produits de Noël, tous les jours de 11h30 à 19h.

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English :

A market made up of wooden chalets on the Place du Triangle de l’Amitié, where artisans, artists, and local producers invite you to discover their Christmas products, every day from 11:30 a.m. to 7 p.m.

German :

Ein aus Holzhütten bestehender Markt auf dem Place du Triangle de l’Amitié. Handwerker, Künstler und Produzenten bieten hier täglich von 11:30 bis 19:00 Uhr ihre weihnachtlichen Produkte an.

Italiano :

Un mercato composto da chalet in legno sulla Place du Triangle de l’Amitié, dove artigiani, artisti e produttori vengono a mostrarvi i loro prodotti natalizi, tutti i giorni dalle 11.30 alle 19.00.

Espanol :

Un mercado formado por chalets de madera en la plaza del Triangle de l’Amitié, donde artesanos, artistas y productores vienen a mostrarle sus productos navideños, todos los días de 11.30 a 19.00 h.

