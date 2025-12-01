Le village de Noël à Lannion Nedeleg e Lannuon Lannion

Le village de Noël à Lannion Nedeleg e Lannuon

Tarif :

En décembre, Lannion s’anime avec de nombreux concerts, un marché de Noël et d’autres festivités. Venez retrouver la magie de Noël !

Attractions Quotidiennes | du 13 au 24 décembre

Ces trois animations principales seront disponibles tous les jours et sont gratuites (sauf la patinoire)

> Spectacle Son & Lumière Mapping | Place du Général Leclerc.

La Légende d’Odin et de l’arbre des merveilles de Lannion , un spectacle familial, mythique et féerique avec vidéo mapping, musique et effets lumineux projeté sur les façades.

Séances de 10 minutes, programmées toutes les 15 minutes de 18h00 à et jusqu’à 22h00.

> Patinoire | Quai d’Aiguillon de 12h00 à 20h00 [Nocturne le 23 décembre jusqu’à 22h00]

Une patinoire synthétique, plus grande qu’en 2023 2 € pour un quart d’heure.

> Rencontre avec le Père Noël | Déambulation dans les rues du centre-ville.

Les samedis, dimanches, et le mercredi 17 de 14h00 à 18h00

Puis en continu du samedi 20 au mercredi 24 décembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Temps forts et événements spécifiques

Samedi 13 décembre Grande journée de lancement | Place du Général Leclerc

> Spectacles, ateliers, fanfares, arrivée surprise du Père Noël à 15 h45

> Distribution de lampions, déambulation en lumière à 17 h30

> Avant première du spectacle son & lumières Projection mapping Odin à 18 h15

Dimanche 14 décembre

> Ateliers jonglage, déambulations bulles géantes, chorale, danse en ligne, concert.

Mardi 17 décembre

> Ateliers jonglage pour famille, conteuse-marchande de marrons, duo de lutins circassiens, concert métissé, initiation street art.

Samedi 20 décembre

> Réveillons partagés après-midi avec maquillage, flashmob, spectacle de magie, goûter + tombola | Salle des Ursulines

> Conteuse et marrons grillés, fanfare, et spectacle cycliste déjanté | Place du Général Leclerc et Quai d’Aiguillon.

> Cyclo-cross de Lannion | Parc Le Stanco

Dimanche 21 décembre

> Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta | Eglise Sainte-Jean du Baly

> Déambulation farce de Noël, bagad traditionnel, atelier maquillage enfants, concert | Place du Général Leclerc et Quai d’Aiguillon.

Lundi 22 décembre

> Animations commerçants surprises avec le Père Noël | Mail François-Mitterrand de 14 h à 18 h

> Déambulations musicales/fanfare, spectacle aérien pour toute la famille | Place du Général Leclerc et Quai d’Aiguillon.

Mardi 23 décembre

> Nocturne à la patinoire jusque 22 h

> Animations de rue l’après-midi Cie Anime Tes Rêves Espiègleries et la Fanfare Mouv’n’Brass, atelier Étoiles de Noël en paille | Place du Général Leclerc et Quai d’Aiguillon.

> Animations de rue en soirée Streetside Christmas Boogaloo et Bigouden Light fanfare musicale et spectacle lumineux | Quai d’Aiguillon, de 19h20 à 22h00.

> Spectacle espiègle de déambulation sonore

Mercredi 24 décembre

> Déambulation musicale Fanfare des Lutins à 15 h/16 h/17 h | Place du Général Leclerc.

> Spectacle bulles géantes avec la Bulleuse | Quai d’Aiguillon.

> Fest-deiz de Noël (musique bretonne & danse) de 14 h30 à 18 h | Quai d’Aiguillon. .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

