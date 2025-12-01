Le Village de Noël au Parc Sellier Tergnier

Le Village de Noël au Parc Sellier

Rue André Malraux Tergnier Aisne

Gratuit

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-23

Le Village de Noël s’installera de nouveau dans le Parc Sellier de Tergnier du mercredi 17 au mardi 23 décembre 2025. 0 .

Rue André Malraux Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

