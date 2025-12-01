Le village de Noël avec ses chalets gourmands et artisanaux Jardin Louis David Andernos-les-Bains
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-24
2025-12-20
Venez flâner au coeur du village de Noël où chalets illuminés, douceurs gourmandes et créations artisanales vous invitent à l’émerveillement. Un lieu chaleureux où petits et grands pourront partager l’esprit de Noël en toute convivialité !
• Association ASPTT (vente de chichis, crêpes…)
• Association Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch (vin chaud, bretzel, pain d’épice…)
• Buteco Apéro Truck (Bières, coktails, citronnade, coffrets cadeaux..)
• Signature chocolat (chocolats et confiseries)
• Julien Becker (vente et dégustation d’huîtres)
• Mamahani (Bijoux homme et femme)
• Sarl Le Lima (planches, charcuteries/fromages, acras..et vins)
• Créa d’Ici (Bijoux, pochettes et accessoires, céramiques et kokédamas)
• Déco Pinasses (créations en bois flotté)
• Herbajo (tisanes, baumes, bouquets secs, bougies…)
• Do à 2 Fées (Textiles et accessoires enfants) .
Jardin Louis David
14 Avenue Pasteur
Andernos-les-Bains 33510
Gironde, Nouvelle-Aquitaine
+33 5 56 82 02 95
