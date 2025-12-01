Le village de Noël avec ses chalets gourmands et artisanaux Jardin Louis David Andernos-les-Bains

Le village de Noël avec ses chalets gourmands et artisanaux

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-24

2025-12-20

Venez flâner au coeur du village de Noël où chalets illuminés, douceurs gourmandes et créations artisanales vous invitent à l’émerveillement. Un lieu chaleureux où petits et grands pourront partager l’esprit de Noël en toute convivialité !

• Association ASPTT (vente de chichis, crêpes…)

• Association Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch (vin chaud, bretzel, pain d’épice…)

• Buteco Apéro Truck (Bières, coktails, citronnade, coffrets cadeaux..)

• Signature chocolat (chocolats et confiseries)

• Julien Becker (vente et dégustation d’huîtres)

• Mamahani (Bijoux homme et femme)

• Sarl Le Lima (planches, charcuteries/fromages, acras..et vins)

• Créa d’Ici (Bijoux, pochettes et accessoires, céramiques et kokédamas)

• Déco Pinasses (créations en bois flotté)

• Herbajo (tisanes, baumes, bouquets secs, bougies…)

• Do à 2 Fées (Textiles et accessoires enfants) .

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 +33 5 56 82 02 95

