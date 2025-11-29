Le Village de Noël de La Teste de Buch La Teste-de-Buch
Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-03
De nombreux chalets à découvrir pour des idées cadeaux originales d’artisans locaux et des moments de convivialité autour de spécialités de saison avec des restaurateurs locaux.
Ouvert tous les jours à partir de 12h avec 2 feux d’artifices les 13 décembre et 03 Janvier à 19h
– Une programmation inédite Soirées spéciales, Concerts et DJ Set, animation familiales…
Piste de luge et patins à roulettes
Samedi 13 décembre 2025 Port ostréicole de La Teste à 14h, le Père Noël débarquera en bac à voile sur le port de La Teste de Buch, avant de déambuler en parade dans le centre-ville jusqu’au Village de Noël ! .
Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14
