Le Village de Noël de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Le Village de Noël de La Teste de Buch

Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-13

De nombreux chalets à découvrir pour des idées cadeaux originales d’artisans locaux et des moments de convivialité autour de spécialités de saison avec des restaurateurs locaux.

Ouvert tous les jours à partir de 12h avec 2 feux d’artifices les 13 décembre et 03 Janvier à 19h

– Une programmation inédite Soirées spéciales, Concerts et DJ Set, animation familiales…

Piste de luge et patins à roulettes

Samedi 13 décembre 2025 Port ostréicole de La Teste à 14h, le Père Noël débarquera en bac à voile sur le port de La Teste de Buch, avant de déambuler en parade dans le centre-ville jusqu’au Village de Noël ! .

Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14

