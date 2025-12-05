Le Village de Noël de Montluçon Montluçon

Le Village de Noël de Montluçon

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-05

La Ville de Montluçon invite petits et grands à partager la féérie des fêtes de fin d’année au Village de Noël, sur la place Jean Jaurès. Cet événement accueillera chalets gourmands et artisanaux, patinoire, carrousel…Retrouvez le programme ci-dessous

.

Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41

English :

The town of Montluçon invites young and old alike to share in the festive spirit of the season at the Christmas Village in Place Jean Jaurès. The event will feature gourmet and artisanal chalets, an ice rink, a carousel…See the program below:

German :

Die Stadt Montluçon lädt Groß und Klein ein, den Zauber der Weihnachtszeit im Weihnachtsdorf auf dem Place Jean Jaurès zu erleben. Das Programm finden Sie unten:

Italiano :

La città di Montluçon invita grandi e piccini a partecipare ai festeggiamenti del Villaggio di Natale in Place Jean Jaurès. L’evento prevede bancarelle di cibo e artigianato, una pista di ghiaccio, una giostra e molto altro:

Espanol :

La ciudad de Montluçon invita a grandes y pequeños a participar en las fiestas de la Aldea de Navidad de la plaza Jean Jaurès. El evento contará con puestos de comida y artesanía, una pista de hielo, un tiovivo y mucho más:

