Le Village de Noel de Randonnai RANDONNAI Tourouvre au Perche
Le Village de Noel de Randonnai RANDONNAI Tourouvre au Perche vendredi 12 décembre 2025.
Le Village de Noel de Randonnai
RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Le 9ème Village de Noël de Randonnai.
Seul village de Noël doté d’une véritable Maison du Père Noël et de sa Poste du Pôle Nord !
Taverne de Napapiiri, avec mets gourmands et uniques, marché traditionnel, défilé lumineux enchanteur, chasse au trésor, manèges, soirée à thème et animations uniques.
Vendredi 12 décembre au soir concert d’ouverture, suivi le samedi du concert de Noël de l’harmonie de Randonnai. .
RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 13 05 77 83 decofoliesrandonnai@gmail.com
English : Le Village de Noel de Randonnai
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Village de Noel de Randonnai Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche