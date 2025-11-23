Le Village de Noel de Randonnai RANDONNAI Tourouvre au Perche

Le Village de Noel de Randonnai

RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Le 9ème Village de Noël de Randonnai.

Seul village de Noël doté d’une véritable Maison du Père Noël et de sa Poste du Pôle Nord !

Taverne de Napapiiri, avec mets gourmands et uniques, marché traditionnel, défilé lumineux enchanteur, chasse au trésor, manèges, soirée à thème et animations uniques.

Vendredi 12 décembre au soir concert d’ouverture, suivi le samedi du concert de Noël de l’harmonie de Randonnai. .

RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 13 05 77 83 decofoliesrandonnai@gmail.com

English : Le Village de Noel de Randonnai

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Village de Noel de Randonnai Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche