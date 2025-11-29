Le Village de Noël de Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-29

C’est un Village de Noël paré de vert, rouge et or qui ouvre ses portes le samedi 29 novembre 2025 à Saint-Quentin pour 4 semaines !

Pour cette 31ème édition, le Village de Noël revient avec la Maison du Père Noël et ses automates, 38 chalets d’artisans et de créateurs, la taverne d’antan, une place gourmande, des décorations féériques, des activités hivernales gratuites (petite roue, descentes en luge, patinoire de glace véritable) et payante (manège sapins).

Le mois sera rythmé de spectacles et déambulations (le programme sera disponible à l’Office de Tourisme).

Mais pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend

Déambulations féériques

– Inauguration Vendredi 28 novembre 17h30

– La Parade Blanche Vendredi 5 décembre 17h30

– The Golden White Vendredi 12 décembre 17h30

– Le Bal des Cygnes Samedi 20 décembre 17h30

– La Locomotive de Noël Samedi 27 décembre 17h30

Mapping sur la basilique du 19 décembre au 2 janvier de 17h30 à 21h.

Le 24 décembre diffusion de 17h30 à 18h30 puis de 21h à 21h30.

Animations sur le village

– Mercredi 3 décembre Le quiz carillonnant de Francis Crépin 16h

– Samedi 6 décembre St Nicolas t’offre des bonbons 15h

– Samedi 13 décembre La Vaillante Show & Marching 16h

– Mercredi 17 décembre Concert de Carillon 17h

– Lundi 22 décembre Démonstration de Patinage par l’École de glace de la Bulle 14h30

Et à la taverne

Une ambiance conviviale d’autrefois, avec des douceurs pour vous réchauffer vin chaud*, chocolat chaud, soupe au caillou, pain perdu.

Faits maison et sur place.

Venez chanter sur un air d’autrefois accompagnés de l’orgue de Barbarie les mardis et jeudis à partir dès 15h.

Venez découvrir a quoi pouvaient bien servir les objets insolites sortis de notre village des métiers d’antan.

– Mercredi 10 décembre DANS LA TAVERNE Rencontre et dédicace avec les joueurs du SQBB de 17h à 18h

– Dimanche 14 décembre à 14h30 Chorale Les P’tits Choeurs de la Croix

Horaires d’ouverture

– Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h30 à 19h30.

– Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 20h30.

Le dimanche 24 décembre fermeture à 18h.

Fermé le lundi 25 décembre.

C’est un Village de Noël paré de vert, rouge et or qui ouvre ses portes le samedi 29 novembre 2025 à Saint-Quentin pour 4 semaines !

Pour cette 31ème édition, le Village de Noël revient avec la Maison du Père Noël et ses automates, 38 chalets d’artisans et de créateurs, la taverne d’antan, une place gourmande, des décorations féériques, des activités hivernales gratuites (petite roue, descentes en luge, patinoire de glace véritable) et payante (manège sapins).

Le mois sera rythmé de spectacles et déambulations (le programme sera disponible à l’Office de Tourisme).

Mais pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend

Déambulations féériques

– Inauguration Vendredi 28 novembre 17h30

– La Parade Blanche Vendredi 5 décembre 17h30

– The Golden White Vendredi 12 décembre 17h30

– Le Bal des Cygnes Samedi 20 décembre 17h30

– La Locomotive de Noël Samedi 27 décembre 17h30

Mapping sur la basilique du 19 décembre au 2 janvier de 17h30 à 21h.

Le 24 décembre diffusion de 17h30 à 18h30 puis de 21h à 21h30.

Animations sur le village

– Mercredi 3 décembre Le quiz carillonnant de Francis Crépin 16h

– Samedi 6 décembre St Nicolas t’offre des bonbons 15h

– Samedi 13 décembre La Vaillante Show & Marching 16h

– Mercredi 17 décembre Concert de Carillon 17h

– Lundi 22 décembre Démonstration de Patinage par l’École de glace de la Bulle 14h30

Et à la taverne

Une ambiance conviviale d’autrefois, avec des douceurs pour vous réchauffer vin chaud*, chocolat chaud, soupe au caillou, pain perdu.

Faits maison et sur place.

Venez chanter sur un air d’autrefois accompagnés de l’orgue de Barbarie les mardis et jeudis à partir dès 15h.

Venez découvrir a quoi pouvaient bien servir les objets insolites sortis de notre village des métiers d’antan.

– Mercredi 10 décembre DANS LA TAVERNE Rencontre et dédicace avec les joueurs du SQBB de 17h à 18h

– Dimanche 14 décembre à 14h30 Chorale Les P’tits Choeurs de la Croix

Horaires d’ouverture

– Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h30 à 19h30.

– Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 20h30.

Le dimanche 24 décembre fermeture à 18h.

Fermé le lundi 25 décembre. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

A Christmas Village decked out in green, red and gold opens its doors in Saint-Quentin on Saturday, November 29, 2025 for 4 weeks!

For this 31st edition, the Christmas Village returns with Santa’s House and its automatons, 38 artisan and designer chalets, the tavern of yesteryear, a gourmet square, magical decorations, free winter activities (small wheel, toboggan rides, real ice rink) and paying activities (Christmas tree merry-go-round).

The month will be punctuated by shows and strolls (the program will be available from the Tourist Office).

But to give you a taste of what’s in store

Enchanting strolls

– Inauguration Friday, November 28, 5:30 p.m

– The White Parade Friday, December 5, 5:30 pm

– The Golden White Friday, December 12, 5:30 pm

– Le Bal des Cygnes Saturday, December 20 17h30

– La Locomotive de Noël Saturday, December 27, 5:30 PM

Mapping on the Basilica from December 19 to January 2, from 5:30pm to 9pm.

December 24: broadcast from 5:30pm to 6:30pm, then from 9pm to 9:30pm.

Activities in the village

– Wednesday December 3 Francis Crépin’s carillon quiz 16h

– Saturday December 6 St Nicolas gives you sweets 3pm

– Saturday December 13 La Vaillante Show & Marching 16h

– Wednesday December 17 Carillon concert 5pm

– Monday, December 22 Skating demonstration by l?École de glace de la Bulle 2:30pm

And at the tavern

A friendly old-fashioned atmosphere, with sweet treats to warm you up: mulled wine*, hot chocolate, pebble soup, French toast.

All homemade and made on site.

Come and sing along with the barrel organ on Tuesdays and Thursdays from 3pm.

Come and discover the uses for these unusual objects from our village of old-time crafts.

– Wednesday, December 10 IN THE TAVERN Meeting and signing session with SQBB players from 5pm to 6pm

– Sunday, December 14, 2:30pm: Les P?tits Choeurs de la Croix choir

Opening hours

– Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 2.30pm to 7.30pm.

– Friday, Saturday and Sunday, 2:30 pm to 8:30 pm.

Sunday December 24 closes at 6pm.

Closed on Monday December 25.

German :

Es ist ein in Grün, Rot und Gold geschmücktes Weihnachtsdorf, das am Samstag, den 29. November 2025 in Saint-Quentin für vier Wochen seine Pforten öffnet!

Ausgabe kehrt das Weihnachtsdorf mit dem Haus des Weihnachtsmanns und seinen Automaten, 38 Hütten mit Kunsthandwerkern und Designern, der Taverne von einst, einem Gourmetplatz, märchenhaften Dekorationen, kostenlosen Winteraktivitäten (kleines Riesenrad, Schlittenfahrten, Eisbahn aus echtem Eis) und kostenpflichtigen Aktivitäten (Karussell mit Tannenbäumen) zurück.

Der Monat wird von Aufführungen und Umzügen geprägt sein (das Programm ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich).

Aber um Ihnen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was Sie erwartet

Märchenhafte Umzüge

– Eröffnung Freitag, 28. November 17:30 Uhr

– The White Parade Freitag, 5. Dezember 17:30 Uhr

– The Golden White Freitag, 12. Dezember 17.30 Uhr

– Der Schwanenball Samstag, 20. Dezember 17.30 Uhr

– Die Weihnachtslokomotive Samstag, 27. Dezember 17.30 Uhr

Mapping auf die Basilika vom 19. Dezember bis zum 2. Januar von 17:30 bis 21:00 Uhr.

Am 24. Dezember: Übertragung von 17:30 bis 18:30 Uhr und anschließend von 21:00 bis 21:30 Uhr.

Animationen auf dem Dorf

– Mittwoch, 3. Dezember Das Glockenspiel-Quiz von Francis Crépin 16h

– Samstag, 6. Dezember Nikolaus schenkt dir Süßigkeiten 15 Uhr

– Samstag, 13. Dezember La Vaillante Show & Marching 16h

– Mittwoch, 17. Dezember Glockenspielkonzert 17h

– Montag, 22. Dezember Eislaufvorführung der Eislaufschule La Bulle 14:30 Uhr

Und in der Taverne

Eine gemütliche Atmosphäre wie früher, mit Leckereien zum Aufwärmen: Glühwein*, heiße Schokolade, Suppe au Caillou, French Toast.

Alles hausgemacht und vor Ort zubereitet.

Singen Sie dienstags und donnerstags ab 15 Uhr zu alten Melodien, begleitet von der Drehorgel.

Entdecken Sie, wozu die ungewöhnlichen Gegenstände aus unserem Dorf der alten Berufe gut sein könnten.

– Mittwoch, 10. Dezember IN DER TAVERNE Treffen und Autogrammstunde mit den Spielern des SQBB von 17 bis 18 Uhr

– Sonntag, 14. Dezember, 14.30 Uhr: Chor Les P?tits Choeurs de la Croix (Die kleinen Chöre des Kreuzes)

Öffnungszeiten:

– Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 14:30 bis 19:30 Uhr.

– Freitag, Samstag und Sonntag von 14:30 bis 20:30 Uhr.

Am Sonntag, den 24. Dezember Schließung um 18 Uhr.

Am Montag, den 25. Dezember geschlossen.

Italiano :

Si tratta di un Villaggio di Natale addobbato di verde, rosso e oro che apre le porte sabato 29 novembre 2025 a Saint-Quentin per 4 settimane!

Per questa 31ª edizione, il Villaggio di Natale torna con la Casa di Babbo Natale e i suoi automi, 38 chalet artigianali e di design, la taverna di una volta, una piazza gastronomica, magiche decorazioni, attività invernali gratuite (piccola ruota, slittino, vera pista di ghiaccio) e a pagamento (giostra dell’albero di Natale).

Il mese sarà scandito da spettacoli e performance di strada (il programma sarà disponibile presso l’Ufficio del Turismo).

Ma per darvi un assaggio di ciò che vi aspetta:

Passeggiate d’incanto:

– Inaugurazione venerdì 28 novembre, ore 17.30

– La Parata Bianca Venerdì 5 dicembre ore 17.30

– Il Bianco d’Oro Venerdì 12 dicembre ore 17.30

– Il Bal des Cygnes Sabato 20 dicembre ore 17.30

– La locomotiva di Natale Sabato 27 dicembre ore 17.30

Mappatura della Basilica dal 19 dicembre al 2 gennaio dalle 17.30 alle 21.00.

24 dicembre: trasmissione dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21.00 alle 21.30.

Attività nel villaggio:

– Mercoledì 3 dicembre: quiz di carillon di Francis Crépin alle 16.00

– Sabato 6 dicembre San Nicola regala dolci alle 15.00

– Sabato 13 dicembre Spettacolo e marcia della Vaillante ore 16.00

– Mercoledì 17 dicembre Concerto di carillon ore 17.00

– Lunedì 22 dicembre Dimostrazione di pattinaggio dell’Ecole de glace de la Bulle ore 14.30

E in taverna:

Un’atmosfera amichevole e d’altri tempi, con dolci delizie per riscaldarsi: vin brulé*, cioccolata calda, zuppa di sassi, toast alla francese.

Tutto fatto in casa e in loco.

Venite a cantare con l’organetto il martedì e il giovedì dalle 15.00.

Venite a scoprire a cosa servivano gli oggetti insoliti del nostro villaggio di mestieri di una volta.

– Mercoledì 10 dicembre IN THE TAVERN Incontro e sessione di autografi con i suonatori di SQBB dalle 17.00 alle 18.00

– Domenica 14 dicembre alle 14.30: Coro Les P?tits Choeurs de la Croix

Orari di apertura:

– Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30.

– Venerdì, sabato e domenica, dalle 14.30 alle 20.30.

Chiusura alle 18.00 di domenica 24 dicembre.

Chiuso lunedì 25 dicembre.

Espanol :

Se trata de un pueblo navideño engalanado de verde, rojo y dorado que abre sus puertas el sábado 29 de noviembre de 2025 en Saint-Quentin durante 4 semanas

Para esta 31ª edición, el Pueblo de Navidad vuelve con la Casa de Papá Noel y sus autómatas, 38 chalés artesanales y de diseño, la taberna de antaño, una plaza gastronómica, decoraciones mágicas, actividades invernales gratuitas (rueda pequeña, paseos en trineo, pista de hielo real) y de pago (tiovivo del árbol de Navidad).

El mes estará salpicado de espectáculos y actuaciones callejeras (el programa estará disponible en la Oficina de Turismo).

Pero para que se haga una idea..:

Paseos con encanto

– Inauguración Viernes 28 de noviembre 17.30 h

– Desfile Blanco Viernes 5 de diciembre 17.30 h

– El Blanco de Oro Viernes 12 de diciembre 17.30 h

– Le Bal des Cygnes Sábado 20 de diciembre 17.30 h

– La Locomotora de Navidad Sábado 27 de diciembre 17.30 h

Cartografía de la Basílica del 19 de diciembre al 2 de enero de 17.30 a 21.00 h.

24 de diciembre: emisión de 17.30 h a 18.30 h y después de 21.00 h a 21.30 h.

Actividades en el pueblo

– Miércoles 3 de diciembre: concurso de carillón de Francis Crépin a las 16:00 h

– Sábado 6 de diciembre San Nicolás te regala caramelos a las 15:00 h

– Sábado 13 de diciembre Espectáculo y marcha de La Vaillante 16 h

– Miércoles 17 de diciembre Concierto de carillón 17 h

– Lunes 22 de diciembre Demostración de patinaje de la École de glace de la Bulle 14.30 h

Y en la taberna

Ambiente acogedor a la antigua usanza, con dulces para entrar en calor: vino caliente*, chocolate caliente, sopa de guijarros, torrijas.

Todo hecho en casa.

Venga a cantar con el organillo los martes y jueves a partir de las 15 h.

Venga a descubrir para qué servían los objetos insólitos de la artesanía de antaño de nuestro pueblo.

– Miércoles 10 de diciembre EN LA TABERNA Encuentro y sesión de firmas con los músicos de SQBB de 17:00 a 18:00 h

– Domingo 14 de diciembre a las 14.30 h: Coro Les P?tits Choeurs de la Croix

Horario de apertura

– Lunes, martes, miércoles y jueves de 14h30 a 19h30.

– Viernes, sábado y domingo, de 14.30 a 20.30 h.

Cierre a las 18 h el domingo 24 de diciembre.

Cerrado el lunes 25 de diciembre.

L’événement Le Village de Noël de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-11-14 par OT du Saint-Quentinois