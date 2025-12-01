Le village de Noël, déambulation médiévale

Saint-Vitte Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Nombreuses animations pour la fin d’année au village

Déambulation médiévale et jazz à l’église. Buvette et restauration sur place.

14h30, déambulation costumée et contes médiévaux jusqu’à l’église pour une démonstrations d’instruments de musique anciens avec le groupe A coeurs et accords , entrée libre.

17h concert jazz woody wood swing gum tarif 10€ avec un verre de jus de pomme chaud épicé. gratuit moins de 12ans. 10 .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 25 00 88

English :

Year-end entertainment in the village

