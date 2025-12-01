Le village de Noël, déambulation médiévale Saint-Vitte
Le village de Noël, déambulation médiévale Saint-Vitte dimanche 14 décembre 2025.
Le village de Noël, déambulation médiévale
Saint-Vitte Cher
Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Nombreuses animations pour la fin d’année au village
Déambulation médiévale et jazz à l’église. Buvette et restauration sur place.
14h30, déambulation costumée et contes médiévaux jusqu’à l’église pour une démonstrations d’instruments de musique anciens avec le groupe A coeurs et accords , entrée libre.
17h concert jazz woody wood swing gum tarif 10€ avec un verre de jus de pomme chaud épicé. gratuit moins de 12ans. 10 .
Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 25 00 88
English :
Year-end entertainment in the village
