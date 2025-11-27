Le village de Noël, déambulation vénitienne et gospel

Saint-Vitte Cher

Dimanche 2026-01-04 14:30:00

Nombreuses animations pour la fin d'année au village

Déambulation vénitienne et gospel dans l'église. Buvette et petite restauration sur place.

14h30 Défilé costumé vénitien jusqu'à l'église. Mettez votre masque et laissez vous envoûter par la grâce et le mystère des costumes vénitiens en défilé.

17h Concert de gospel dans l'église avec Gospel au Choeur. Tarif 10€ inclus un verre de jus de pomme chaud et épicé inclus.

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 25 00 88

English:

Year-end entertainment in the village

