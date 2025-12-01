Le village de Noël, déambulation vintage

Saint-Vitte Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Nombreuses animations pour la fin d’année au village

Déambulation vintage et accordéon dans l’église.buvette et petite restauration sur place.

14h30 défilé costumé vintage jusqu’à l’église. Plongez dans l’élégance d’autrefois en déambulant dans un univers vintage ou chaque costume raconte son histoire des années 1800 à 1950. L’occasion de venir avec votre plus beau costume d’époque.

15h Concert d’accordéon dans l’église avec Anatole Cimbault, tarif 10€ un verre de jus de pomme chaud et épicé inclus. 10 .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 25 00 88

English :

Year-end entertainment in the village

