Le Village de Noël du Teich. Le Teich

Le Village de Noël du Teich.

Place du Souvenir Le Teich Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Venez découvrir Le Village de Noël du TEICH installé en plein centre ville.

Deux jours magiques pour petits et grands. De nombreuses animations vous attendent.

Manège gratuit (enfants).

Samedi 13 décembre

10h Ouverture du marché, chorale des enfants.

10h30-16h Plongez dans la Fabrique des Lutins! ateliers, jeux de piste, maquillage, pesée du cadeau mystère (salle publique).

16h-19h Présence du Père Noël.

16h15 Annonce du gagnant du cadeau mystère et remise du présent par Mme la Maire.

16h30 Décoration participative du grand sapin.

17H Lancement officiel des illuminations de Noël.

Dimanche 14 décembre

10h-19h ; Journée d’animations chaleureuses. Ateliers, vente de pop corn et de décorations de Noël.

14h-16h- balade en calèche.

15h-18h- Présence du Père Noël

Une dizaine de chalets présents pour dénicher des cadeaux uniques et locaux.

Restauration.

Place du Souvenir Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60

