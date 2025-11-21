Le village de Noël

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La commune de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à son village de Noël le samedi 13 décembre !

C’est une animation familiale pour transmettre l’esprit de Noël la simplicité, le partage, le bonheur d’être ensemble.

Le Village de Noël sera ponctué par diverses animations gratuites et payantes pour toute la famille. Vous pourrez profiter (entre autres) d’un manège, d’une photo offerte avec le Père Noël (avec un photographe professionnel), d’un bar à huîtres, de jeux en bois, d’un stand maquillage, dépôt de dons pour la SPA …

Également, un marché de Noël afin que les visiteurs puissent se ravir leurs papilles et faire leurs achats de Noël. Plus de 40 stands vous accueilleront autour de vente d’objets de décoration, bougies, produits cosmétiques, jeux en bois, bijoux et produits du terroir.

Sur place également Vin/chocolat chaud Boissons diverses Restauration Pâtisseries.

Un espace restauration vous accueillera pour manger en famille ou entre amis.

Entrée gratuite

Retrouvez le programme de toutes les animations sur notre site internet nlh60.fr

Recherche exposants et vendeurs.

Pour déposer votre candidature, merci de renvoyer la fiche d’inscription (téléchargeable sur notre site internet nlh60.fr) par mail à communication@nlh60.fr ou la déposer en mairie.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 novembre 2025

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 38 30 communication@nlh60.fr

English :

The commune of Nanteuil-le-Haudouin invites you to its Christmas village on Saturday December 13!

It’s a family event that conveys the spirit of Christmas: simplicity, sharing and the joy of being together.

The Christmas Village will be punctuated by a variety of free and paying activities for the whole family. You’ll be able to enjoy (among other things) a merry-go-round, a free photo with Santa Claus (with a professional photographer), an oyster bar, wooden games, a make-up stand, donations for the SPA?

There will also be a Christmas market, where visitors can indulge their taste buds and do their Christmas shopping. Over 40 stalls will be selling decorative items, candles, cosmetics, wooden games, jewelry and local produce.

Also on site: Wine/hot chocolate Various drinks ? Catering Pastries.

A catering area will welcome you to eat with your family or friends.

Free admission

Find the program of all events on our website nlh60.fr

Exhibitors and vendors wanted.

To apply, please send the application form (downloadable from our website nlh60.fr) by e-mail to communication@nlh60.fr or drop it off at the town hall.

The deadline for applications is November 21, 2025

German :

Die Gemeinde Nanteuil-le-Haudouin lädt Sie am Samstag, den 13. Dezember, zu ihrem Weihnachtsdorf ein!

Es handelt sich um eine Familienveranstaltung, die den Geist von Weihnachten vermitteln soll: Einfachheit, Teilen und das Glück, zusammen zu sein.

Das Weihnachtsdorf wird von verschiedenen kostenlosen und kostenpflichtigen Animationen für die ganze Familie geprägt sein. Es gibt unter anderem ein Karussell, ein kostenloses Foto mit dem Weihnachtsmann (mit einem professionellen Fotografen), eine Austernbar, Holzspiele, einen Schminkstand, Spenden für den Tierschutzverein?

Außerdem gibt es einen Weihnachtsmarkt, damit die Besucher ihre Gaumen verwöhnen und ihre Weihnachtseinkäufe tätigen können. An über 40 Ständen werden Dekorationsartikel, Kerzen, Kosmetika, Holzspiele, Schmuck und regionale Produkte verkauft.

Ebenfalls vor Ort: Wein/Heiße Schokolade Verschiedene Getränke ? Essen und Trinken Gebäck.

Im Restaurantbereich können Sie mit der Familie oder mit Freunden essen.

Kostenloser Eintritt

Das Programm aller Animationen finden Sie auf unserer Internetseite nlh60.fr

Suche nach Ausstellern und Verkäufern.

Um sich zu bewerben, senden Sie bitte das Anmeldeformular (das Sie auf unserer Website nlh60.fr herunterladen können) per E-Mail an communication@nlh60.fr oder geben Sie es im Rathaus ab.

Bewerbungsschluss ist der 21. November 2025

Italiano :

Nanteuil-le-Haudouin vi invita al suo villaggio di Natale sabato 13 dicembre!

Si tratta di un evento per famiglie pensato per trasmettere lo spirito del Natale: semplicità, condivisione e gioia di stare insieme.

Il Villaggio di Natale offrirà una serie di eventi gratuiti e a pagamento per tutta la famiglia. Ci sarà una giostra, una foto gratuita con Babbo Natale (scattata da un fotografo professionista), un oyster bar, giochi in legno, uno stand di trucchi, donazioni per la SPA e molto altro ancora!

Ci sarà anche un mercatino di Natale, per permettere ai visitatori di soddisfare il proprio palato e fare acquisti natalizi. Oltre 40 bancarelle venderanno oggetti decorativi, candele, cosmetici, giochi in legno, gioielli e prodotti locali.

Anche sul posto: Vino/cioccolata calda Bevande varie? Catering Pasticceria.

Un’area di ristorazione vi accoglierà per mangiare in famiglia o con gli amici.

Ingresso libero

Trovate il programma di tutti gli eventi sul nostro sito web nlh60.fr

Cercasi espositori e venditori.

Per candidarsi, inviare il modulo di candidatura (scaricabile dal nostro sito web nlh60.fr) via e-mail a communication@nlh60.fr o consegnarlo in municipio.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 21 novembre 2025

Espanol :

Nanteuil-le-Haudouin le invita a su pueblo navideño el sábado 13 de diciembre

Se trata de un acontecimiento familiar concebido para transmitir el espíritu de la Navidad: la sencillez, el compartir y la alegría de estar juntos.

La Aldea de Navidad ofrecerá diversas actividades gratuitas y con entrada para toda la familia. Habrá un tiovivo, una foto gratuita con Papá Noel (realizada por un fotógrafo profesional), un bar de ostras, juegos de madera, un puesto de maquillaje, donativos para el SPA, ¡y mucho más!

También habrá un mercado navideño para que los visitantes puedan deleitar su paladar y hacer sus compras navideñas. Más de 40 puestos venderán artículos de decoración, velas, cosméticos, juegos de madera, joyas y productos locales.

También en el recinto: Vino/chocolate caliente Bebidas variadas ? Catering Pastelería.

Un espacio de restauración le acogerá para comer en familia o entre amigos.

Entrada gratuita

Consulte el programa de todos los actos en nuestra página web nlh60.fr

Se buscan expositores y vendedores.

Para inscribirse, envíe el formulario de inscripción (descargable en nuestra página web nlh60.fr) por correo electrónico a communication@nlh60.fr o entréguelo en el ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de noviembre de 2025

L’événement Le village de Noël Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-10-15 par Oise Tourisme