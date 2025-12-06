Le Village de Noël percheron Appenai-sous-Bellême

Le Village de Noël percheron

Sur plus de 20m2 de décors, avec plus de 80 personnages, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle avec plus d’une soixantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale.

Une féérie de Noël à voir en famille !

Crèche ouverte les samedis et dimanches entre 14h et 18h du 6 décembre 2025 au 04 janvier 2026. (Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h les 6 et 13 décembre)

=> Le 06 décembre à 20h30 Veillée de Noël traditionnelle percheronne (église chauffée, entrée libre) .

église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 30 65 12 54

