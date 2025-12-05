Le Village de Noël Périgueux

Le Village de Noël

Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-05

Le village de Noël est le rendez-vous incontournable des festivités de fin d’année.

Au détour d’une promenade dans les allées du marché, imprégnées d’odeur de pain d’épices et de vin chaud, vous pourrez y rencontrer le Père Noël, trouver votre sapin mais aussi des plats chauds réconfortants à déguster sur place et de belles idées cadeaux à glisser sous le sapin.

Inauguration du village de Noël à partir de 17h le vendredi 05 décembre 2025.

Le Village de Noël sera ouvert du samedi 06 décembre au dimanche 04 janvier 2026, rendez-vous dès 10h.

Fermeture le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. .

Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

