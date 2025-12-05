Le Village de Noël Périgueux
Le Village de Noël Périgueux vendredi 5 décembre 2025.
Le Village de Noël
Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-05
Le village de Noël est le rendez-vous incontournable des festivités de fin d’année.
Au détour d’une promenade dans les allées du marché, imprégnées d’odeur de pain d’épices et de vin chaud, vous pourrez y rencontrer le Père Noël, trouver votre sapin mais aussi des plats chauds réconfortants à déguster sur place et de belles idées cadeaux à glisser sous le sapin.
Inauguration du village de Noël à partir de 17h le vendredi 05 décembre 2025.
Le Village de Noël sera ouvert du samedi 06 décembre au dimanche 04 janvier 2026, rendez-vous dès 10h.
Fermeture le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. .
Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
English : Le Village de Noël
L’événement Le Village de Noël Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux