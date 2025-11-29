Le village de Noël Rochefort
Le village de Noël
esplanade Jean-Louis Frot Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-07
Date(s) :
Marché de Noël.
esplanade Jean-Louis Frot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68
English : The Christmas village
Christmas market.
German : Das Weihnachtsdorf
Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Mercatino di Natale.
Espanol :
Mercado de Navidad.
L'événement Le village de Noël Rochefort a été mis à jour le 2025-11-13