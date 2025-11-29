Le village de Noël

esplanade Jean-Louis Frot Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël.

esplanade Jean-Louis Frot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68

English : The Christmas village

Christmas market.

German : Das Weihnachtsdorf

Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Mercatino di Natale.

Espanol :

Mercado de Navidad.

L’événement Le village de Noël Rochefort a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan