Le village de noël Saint-Jean-de-Luz samedi 29 novembre 2025.

Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

La ville de Saint-Jean-de-Luz est heureuse d’annoncer la deuxième édition de son village
de Noël ! Venez partager un moment unique entre amis ou en famille. Commerçants, restaurateurs et une vingtaine d’exposants vous accueilleront dans une ambiance féerique, mettant à l’honneur l’artisanat local, les saveurs régionales et les créations.   .

Place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

