Le village de noël

Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La ville de Saint-Jean-de-Luz est heureuse d’annoncer la deuxième édition de son village

de Noël ! Venez partager un moment unique entre amis ou en famille. Commerçants, restaurateurs et une vingtaine d’exposants vous accueilleront dans une ambiance féerique, mettant à l’honneur l’artisanat local, les saveurs régionales et les créations. .

Place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

English : Le village de noël

German : Le village de noël

Italiano :

Espanol : Le village de noël

L’événement Le village de noël Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque