Le village de noël Saint-Jean-de-Luz jeudi 4 décembre 2025.
Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
La ville de Saint-Jean-de-Luz est heureuse d'annoncer la deuxième édition de son village
de Noël ! Venez partager un moment unique entre amis ou en famille. Commerçants, restaurateurs et une vingtaine d’exposants vous accueilleront dans une ambiance féerique, mettant à l’honneur l’artisanat local, les saveurs régionales et les créations. .
Place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
