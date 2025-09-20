« Le village de Rougon autrefois » Rougon Rougon

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte et rétrospective du patrimoine bâti du village entre hier et aujourd’hui.

RDV Salle du Balconnier.

Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com

mairie.rougon@gmail.com

nathaliebacquartmairierougon@gmail.com

Rougon 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]

Mathieu Simoulin Verdon Pictures