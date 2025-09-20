« Le village de Rougon autrefois » Rougon Rougon
« Le village de Rougon autrefois » Rougon Rougon samedi 20 septembre 2025.
« Le village de Rougon autrefois » 20 et 21 septembre Rougon Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découverte et rétrospective du patrimoine bâti du village entre hier et aujourd’hui.
RDV Salle du Balconnier.
Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com
mairie.rougon@gmail.com
nathaliebacquartmairierougon@gmail.com
Rougon 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]
Découverte et rétrospective du patrimoine bâti du village entre hier et aujourd’hui.
Mathieu Simoulin Verdon Pictures