Le village de Saint-Nicolas

Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Nous vous donnons rendez-vous au cœur des magnifiques jardins de l’abbaye pour un après-midi festif en compagnie de Saint-Nicolas ambiance musicale avec l’Orchestre d’Harmonie. Saint-Nicolas nous fera l’honneur de sa présence. Concert de l’ensemble vocal de Salm et le petit feu d’artifice.Tout public

0 .

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

We look forward to seeing you in the heart of the abbey’s magnificent gardens for a festive afternoon in the company of Saint-Nicolas: musical ambience with the Orchestre d’Harmonie. Saint-Nicolas will honor us with his presence. Concert by the Salm Vocal Ensemble and fireworks.

German :

Wir laden Sie in die wunderschönen Gärten der Abtei zu einem festlichen Nachmittag mit dem Heiligen Nikolaus ein: Musikalische Umrahmung durch das Harmonieorchester. Der Heilige Nikolaus wird uns mit seiner Anwesenheit beehren. Konzert des Vokalensembles von Salm und das kleine Feuerwerk.

Italiano :

Vi aspettiamo nel cuore dei magnifici giardini dell’abbazia per un pomeriggio di festa in compagnia di Saint-Nicolas: intrattenimento musicale con l’Orchestre d’Harmonie. Saint-Nicolas ci onorerà della sua presenza. Concerto dell’Ensemble vocale Salm e fuochi d’artificio.

Espanol :

Le esperamos en el corazón de los magníficos jardines de la abadía para una tarde festiva en compañía de Saint-Nicolas: animación musical con la Orchestre d’Harmonie. Saint-Nicolas nos honrará con su presencia. Concierto del Conjunto Vocal Salm y fuegos artificiales.

L’événement Le village de Saint-Nicolas Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES