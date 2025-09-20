Le village de Vieille-Brioude Centre bourg Vieille-Brioude

Gratuit et ouvert à tous

Samedi 20 septembre 2025 à 14h30

Rendez-vous devant le pressoir, place de la Croix des Près

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025 mises en place chaque année par le ministère de la Culture, la municipalité de Vieille-Brioude et le PETR Pays de Lafayette vous proposent le samedi 20 septembre une visite guidée du village de Vieille-Brioude au départ de la place jusqu’au Jardin-Musée de la Vigne et du patrimoine. Cette visite guidée gratuite sera encadrée par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier en partenariat avec l’association du Jardin-Musée de la Vigne. Le rendez-vous est fixé devant le pressoir, place de la Croix des Près à 14h30.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier -PETR Pays de Lafayette au 04 71 77 28 30 ou par mèl : m.avont@haut-allier.com

Centre bourg Place de la Croix des Près 43100 Vieille-Brioude Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

