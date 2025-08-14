Le Village des Bastions Navarrenx

Le Village des Bastions

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Journées festives des Mardis Musicaux de Navarrenx en partenariat avec le futur Espace de Vie Sociale porté par ART’ECHO sur le thème de l’inclusion, l’environnement et le vivre ensemble.

Au programme de nombreuses animations et ateliers tout au long de la journée sur des thématiques diverses allant des balades naturalistes, explications des chantiers en cours par les « Echarpes Blanches », animations avec l’association « Vivre avec » et bien d’autres encore !

Le point information sera à la mairie tout au long de la journée. .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mmnavarrenx@gmail.com

