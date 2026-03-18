Le village des créateurs Caveau Saint-Vincent Verzenay

Le village des créateurs

Caveau Saint-Vincent 8 Rue Walbaum Verzenay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Retrouvez la 4ème édition du Village des créateurs, une journée conviviale dédiée aux talents du territoire.

C’est l’occasion de venir rencontrer des créateurs et artisans d’art locaux, découvrir leurs univers et repartir avec des réalisations originales.

Au programme

Bijoux, objets décoratifs, créations artisanales ou pièces uniques ce marché de créateurs met à l’honneur le savoir-faire et la créativité présents dans la Montagne de Reims et ses environs.

Un atelier créatif gratuit pour petits et grands

Tout au long de la journée, Valérie proposera un atelier Réveil Créatif accessible gratuitement et sans réservation.

Les participants pourront réaliser une décoration originale un Thermomètre du Printemps accompagné d’une grenouille amusante, pour célébrer l’arrivée des beaux jours !

Horaires des ateliers 11h00 12h30 et 14h00 17h00

Cet atelier est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Une randonnée pour commencer la journée

Dès 9 h, rendez-vous pour une randonnée autour de Verzenay avant l’ouverture du marché.

L’inscription est obligatoire !

Une offre de restauration et de boissons sera proposée sur place.

Evénement organisé par organisée par le PNR de la Montagne de Reims et l’association les Créateurs du Vignoble et d’Ailleurs. .

Caveau Saint-Vincent 8 Rue Walbaum Verzenay 51360 Marne Grand Est

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English : Le village des créateurs

L’événement Le village des créateurs Verzenay a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT de la Marne