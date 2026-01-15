Le Village des Editeurs Le Grand Off de la bande dessinée Studio Paradis Angoulême
Studio Paradis 55 Quai de la Charente Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Plongez au cœur de plus de 800 m² entièrement consacrés à la création et à la passion du livre, au sein des Studios Paradis aux Chais Magelis !
Studio Paradis 55 Quai de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Plunge into the heart of more than 800 m² entirely dedicated to the creation and passion of books, in the Studios Paradis at Chais Magelis!
