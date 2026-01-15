Le Village des Editeurs Le Grand Off de la bande dessinée Studio Paradis Angoulême

Le Village des Editeurs Le Grand Off de la bande dessinée

Studio Paradis 55 Quai de la Charente Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Plongez au cœur de plus de 800 m² entièrement consacrés à la création et à la passion du livre, au sein des Studios Paradis aux Chais Magelis !

Studio Paradis 55 Quai de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Plunge into the heart of more than 800 m² entirely dedicated to the creation and passion of books, in the Studios Paradis at Chais Magelis!

