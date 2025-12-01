LE VILLAGE DES FÉERIES D’HIVER

PARVIS DE LA MAISON DES SAVOIRS Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-28 19:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Du 12 au 28 décembre, retrouvez de nombreuses animations à l’occasion des fêtes de fin d’année patinoire, manèges, marché de Noël, cinéma, spectacles, concerts, animations…

Venez profiter de la magie de Noël en famille ou entre amis ! .

PARVIS DE LA MAISON DES SAVOIRS Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

English :

From December 12 to 28, enjoy a wide range of festive activities: ice rink, merry-go-rounds, Christmas market, cinema, shows, concerts, entertainment…

L’événement LE VILLAGE DES FÉERIES D’HIVER Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE