LE VILLAGE DES FÉERIES D’HIVER Castanet-Tolosan
PARVIS DE LA MAISON DES SAVOIRS Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-28 19:30:00
2025-12-12
Du 12 au 28 décembre, retrouvez de nombreuses animations à l’occasion des fêtes de fin d’année patinoire, manèges, marché de Noël, cinéma, spectacles, concerts, animations…
Venez profiter de la magie de Noël en famille ou entre amis ! .
31320 Haute-Garonne Occitanie
English :
From December 12 to 28, enjoy a wide range of festive activities: ice rink, merry-go-rounds, Christmas market, cinema, shows, concerts, entertainment…
