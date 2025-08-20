Le village des Funny Days en vadrouille Carvin

Le village des Funny Days en vadrouille Carvin mercredi 20 août 2025.

Le village des Funny Days en vadrouille

Avenue de la République Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-22

2025-08-20

Vous l’attendiez, c’est fait cet été, le village sera nomade et arrive près de chez vous !

Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.

CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !

Vous l’attendiez, c’est fait ! Mercredis, jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.

Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure République

Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air, ateliers créatifs

– Mercredi 20 aout atelier découverte des arts du cirque, atelier créatif et jeux sportifs

– Jeudi 21 et vendredi 22 août jeux gonflables, tour ludique avec toboggan drop bag, escalade et laser game. .

Avenue de la République Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 76 00

English :

You’ve been waiting for it, now it’s here: this summer, the village is coming to you!

German :

Sie haben darauf gewartet, jetzt ist es soweit: Diesen Sommer wird das Dorf nomadisch und kommt in Ihre Nähe!

Italiano :

Lo stavate aspettando, ora è arrivato: quest’estate il villaggio viene da voi!

Espanol :

Lo estabas esperando y ya está aquí: ¡este verano, el pueblo se acerca a ti!

L’événement Le village des Funny Days en vadrouille Carvin a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de Lens-Liévin