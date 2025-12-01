Le Village des Lutins En centre-ville Bagnères-de-Bigorre
Le Village des Lutins vous accueille place de Strasbourg le 21 décembre et en face de la Médiathèque les 22 et 23 décembre.
Animations pour les enfants structures gonflables, maison du Père Noël, photographies avec le Père Noël…
En centre-ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
The Village des Lutins welcomes you to Place de Strasbourg on December 21 and opposite the Médiathèque on December 22 and 23.
Activities for children: inflatable structures, Santa’s house, photographs with Santa…
