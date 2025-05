Le Village des Recruteurs de Bordeaux 2025 – Hôtel de ville bordeaux Bordeaux, 5 juin 2025 07:30, Bordeaux.

Le Village des Recruteurs de Bordeaux 2025 Jeudi 5 juin, 09h30 Hôtel de ville bordeaux Entrée gratuite candidats

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-05T09:30:00+02:00 – 2025-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2025-06-05T09:30:00+02:00 – 2025-06-05T17:00:00+02:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région avec plus de 1000 offres d’emploi et 300 offres de formation à pourvoir

Les infos pratiques :

5 juin 2025

⏲ 9h30 – 17h

Bordeaux – Hôtel de ville

✅ Entrée gratuite pour les candidats

✔ Un évènement organisé par Aglaé Events

Hôtel de ville bordeaux Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.levillagedesrecruteurs.matchingsquare.com/ »}]

