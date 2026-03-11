Le Village des Recruteurs de Reims 2026 Caveau Castelnau Reims

Le Village des Recruteurs de Reims 2026

Caveau Castelnau 9 Rue Gosset Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Tout public

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est fait pour vous ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région ??

Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de

1. Créez votre profil

2. Téléchargez votre CV en 2 minutes

3. Compléter vos infos professionnelles pour trouver l’offre qui vous fera vibrer

4. Découvrez les offres qui matchent avec votre profil

5. Vous rendre mardi 19 mai 2026 au Caveau Castelnau de Reims pour rencontrer votre futur employeur ! ??

Infos pratiques

Mardi 19 mai 2026

9h30 17h

Caveau Castelnau Reims

Inscription gratuite mais obligatoire sur Le Village des Recruteurs

Vous êtes recruteurs ? Rejoignez un événement unique qui place l’humain au cœur du recrutement !

En tant qu’exposant

– Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle auprès de candidats motivés

– Rencontrez directement les talents qui correspondent à vos besoins

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Caveau Castelnau 9 Rue Gosset Reims 51100 Marne Grand Est +33 4 72 33 87 56

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English : Le Village des Recruteurs de Reims 2026

L’événement Le Village des Recruteurs de Reims 2026 Reims a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT de la Marne