Le Village des Recruteurs de Toulouse 2025 Salle Mermoz Toulouse 8 et 9 octobre Inscription gratuite et obligatoire

Le Village des Recruteurs est l’évènement emploi-formation incontournable à Toulouse. Il favorise la rencontre entre les candidats et les entreprises qui recrutent …

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région avec plus de 1000 offres d’emploi et 300 offres de formation à pourvoir

Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de :

1. Créez votre profil sur toulouse.levillagedesrecruteurs.matchingsquare.com

2. Téléchargez votre CV en 2 minutes

3. Compléter vos infos professionnelles pour trouver l’offre qui vous fera vibrer

4. Découvrez les offres qui matchent avec votre profil

5. Vous rendre mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2025 à la Salle Mermoz (7 allée Gabriel-Bienès), pour rencontrer votre futur employeur !

Les infos pratiques :

mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2025

⏲ 9h30 – 17h

Salle Mermoz – 7 allée Gabriel-Bienès

✅ Entrée gratuite pour les candidats

✔ Un évènement organisé par Aglaé Events

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T17:00:00.000+02:00

http://toulouse.levillagedesrecruteurs.matchingsquare.com

Salle Mermoz 7 All. Gabriel Biénès, 31400 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne