Le Village des sciences du 10e TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris samedi 11 octobre 2025.

Aménagé le temps d’un après-midi sur le terrain d’éducation physique Agnes Tirop, le Village des sciences du 10e, ouvert à toutes et tous, vient clôturer une semaine d’animations dédiées, pour cette nouvelle édition, aux intelligences plurielles. Entre amis ou en famille, vous pourrez y profiter de nombreuses activités gratuites autour des sciences et des multiples visages de l’intelligence.

Au programme :

⭐ Algorithmes, mode d’emploi ⭐!

Avec la Maison Upcycling,

partez à la découverte du monde fascinant des algorithmes à travers une série

de jeux interactifs et d’énigmes ludiques pour petits et grands. Vous serez

accueillis sur le stand par le robot upcyclé de l’association et sa valise

pleine de bugs, qui sera là pour vous guider… ou peut-être vous pirater !

▶ La Maison Upcycling est une association vise à sensibiliser le plus

grand nombre à la réduction des déchets en s’inspirant de l’artisanat. S’appuyant

sur la méthode de l’upcycling, elle organise toute l’année des ateliers de

création, des formations et diverses animations.

⭐ Ateliers culinaires « Exploration des Intelligences » ⭐

Entrez dans l’univers d’ANcuisine et explorez les multiples formes

d’intelligence… en cuisine ! À travers un atelier ludo-pédagogique,

découvrez comment la science se niche dans un pot de pickles. Défiez vos

connaissances, relevez des défis culinaires, et repartez avec votre

propre

création à déguster à la maison.

Tout public à partir de 7 ans.

▶ ANcuisine

est une agence événementielle spécialisée dans l’animation culinaire. Elle organise

des ateliers participatifs et responsables pour les collectivités, les entreprises

et les lieux culturels, mêlant plaisir gourmand, pédagogie et sensibilisation

aux enjeux d’alimentation durable.

⭐ Les Contes du vivant ⭐

Cette animation ludique

s’articulera autour de la diffusion d’un extrait du documentaire L’Enquête

élémentaire, centré sur les conditions de vie de la libellule.

Cette mini-écoute sera suivie d’un quiz interactif et d’un atelier créatif :

les participants pourront compléter un dessin de libellule en y ajoutant ses «

super pouvoirs » à découvrir. Un format court, participatif et accessible à

tous !

▶ Les Contes du Vivant est une association d’éducation au vivant qui

vise à révéler les existences des vivants non humains en ouvrant des

imaginaires inter-espèces, sensibiliser au respect du vivant, et promouvoir une

attention à la biodiversité sensible, généreuse et enthousiaste.

⭐ « Qu’est-ce que l’intelligence pour vous ? » ⭐

À travers un

jeu de cartes ludique et participatif, les participants seront invités à

explorer les multiples formes d’intelligence humaine (logique, sociale,

kinesthésique, etc.). Chaque carte permet d’apprendre à mieux se connaître, de

valoriser la diversité cognitive et de favoriser les échanges. Une animation accessible

à tous, enrichie par des illustrations en lien avec chaque thématique.

Tout public à partir de 6 ans.

▶ Graines de Camu Camu est une association qui vise à prévenir et

lutter contre les effets nocifs liés à la surexposition aux écrans et à la technologie,

au travers de diverses animations socio-éducatives.

⭐ Atelier créatif : « C’est quoi être intelligent ? » ⭐

Cet atelier créatif animé par

l’illustratrice Lou Meslin sera l’occasion pour les enfants d’explorer différentes

techniques de dessin et supports papier pour exprimer leur créativité sur le

thème du pictogramme et des intelligences multiples. L’animation se déroulera

sous forme de mini-débat pour permettre aux enfants d’échanger sur cette notion

avant d’apprendre à dessiner un visage de profil et la forme simplifiée d’un

cerveau rempli de pictogrammes symbolisant les mille et une formes

d’intelligence possibles.

Public : 8-11 ans

⭐ Les super-pouvoirs du cerveau ⭐

Chaque jour, nous sommes

confrontés à une quantité phénoménale d’informations. Comment faire le tri et

les assimiler ? Avec les Petits Débrouillards Île-de-France, partez à la

découverte du cerveau en réalisant des expériences amusantes !

Tout public à partir de 8 ans.

▶ Portée

par les valeurs de l’éducation populaire, l’association des Petits

Débrouillards s’emploie à favoriser auprès de tous l’intérêt pour la science et

les techniques, et à en permettre la connaissance et la pratique. Pour cela,

elle fait appel à tous les moyens pédagogiques privilégiant la démarche

participative, expérimentale et ludique.

⭐ Jouer avec l’intelligence artificielle ⭐

Plongez dans l’univers de l’IA et son fonctionnement à travers un jeu

de rôles ouvert à toutes et tous. Comment une machine peut-elle

apprendre ? Comment les algorithmes sont-ils entraînés à l’aide de données

? Autant de questions qui seront abordées pour rendre l’IA accessible… et

amusante !

▶ Le Buena Onda

Science Club réunit scientifiques et éducateurs pour susciter une passion pour

la science à travers des événements captivants, des ateliers, des jeux et des

applications innovantes pour tous les âges.

⭐ Ectocarpus ⭐ / Rendez-vous à 16h pour une représentation exceptionnelle !

Ectocarpus trouve son origine dans

la rencontre entre deux scientifiques qui étudient la géographie des

sciences

marines et les artistes de la compagnie Frichti Concept. Le résultat ?

Une « chorégraphie des collaborations scientifiques » qui invite à faire

un pas de côté artistique pour une mise en abyme des enjeux de

l’observation scientifique qui questionne le rapport à l’espace et au

corps.

Pour assister au spectacle, rendez-vous à 16h à l’espace cafétéria du Centre Paris Anim’ Grange-aux-Belles, 6 rue Boy-Zelenski.

⭐ Animations sportives ⭐

Venez vous initier au laser run et au tir à l’arc avec les équipes de

la Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris.

⭐ Un petit creux ? ⭐

Entre deux

ateliers scientifiques, accordez-vous une pause savoureuse sur le stand de

l’association Réveil, qui vous propose une escapade gourmande avec des produits

de qualité à des prix accessibles. Pastels et beignets, gâteaux traditionnels,

crêpes, boissons artisanales : laissez-vous tenter !

Traditionnel point d’orgue de la fête de la Science du 10e, le Village des sciences prend ses quartiers à la Grange-aux-Belles le samedi 11 octobre 2025 pour un après-midi d’ateliers, de démonstrations et d’animations ludiques en plein air.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop 8 rue Georg Friedrich Haendel 75010 Paris

Métro -> 2 : Colonel Fabien (Paris) (272m)

Bus -> 46 : Canal Saint-Martin (Paris) (120m)

Vélib -> Jemmapes – Ecluses Saint-Martin (55.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris