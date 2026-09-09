Le village des sourds, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? CEC Les Heures Claires Istres

Informations pratiques

Istres

Le village des sourds, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler?

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Lecture radiophonique : Le Village des sourds de Léonore Confino.

Création en live, à mi-chemin entre spectacle sonore et lecture à voix haute, du livre audio-théâtre publié chez Actes Sud Audio.

Une pièce sur la puissance des mots et de la poésie.

Jeu Laurent Poitrenaux | Didascalies lues par Léonore Confino

Création sonore Renan Jéricho

Lecture dirigée et réalisée par Blandine Masson |

Le parfait équilibre du village d’Okionuk dans le Grand nord, est ébranlé par l’arrivée d’un marchand ambulant proposant des objets aussi surprenants que superflus. Les villageois ne possédant pas d’argent pour se les offrir, il propose donc d’être payé en mots. Rapidement, la langue disparaît et avec elle, les pensées, l’imaginaire et la mémoire. Quand les habitants ne s’expriment plus que par grognements, Youma, adolescente sourde, est la seule à avoir conservé une langue secrète…

« Le Village des sourds est une pièce de théâtre qui se lit et s’entend comme un conte moderne. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, pour le livre audio, de faire enregistrer le texte par un seul acteur, Laurent Poitrenaux, qui lit la pièce de théâtre comme il lirait une histoire, prenant en charge dans sa propre voix tous les personnages. Pour Cap au Sud, nous avons imaginé tout spécialement la recréation en live de ce livre audio. Il s’agira de lui donner une existence charnelle et visuelle et de le porter sur scène à partir de ses qualités sonores. L’ensemble s’entendra grâce à des casques permettant d’entrer dans le monde sonore du Grand nord et de manière intime dans l’univers du conte de Leonore Confino. »

(Blandine Masson) .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

Radio-style reading: *Le Village des sourds* by Léonore Confino.

A live performance—part audio drama, part dramatic reading—based on the audio-theater production published by Actes Sud Audio.

A play about the power of words and poetry.

L’événement Le village des sourds, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? Istres a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Istres