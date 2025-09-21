Le village du Brûlé Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) Le Brûlé

Le village du Brûlé Dimanche 21 septembre, 10h00 Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Rallye Patrimoine : À l’aide d’une carte du quartier et d’indice, les participants parcourront le quartier à la recherche d’éléments du patrimoine, à la manière d’une chasse au trésor. Activité à réaliser en famille ou entre amis. Des cadeaux seront offerts. Place Azalées (10 équipes de famille de 4 pers).

Association HPO – 0692993532

Visite guidée du cap Saint François, à la découverte de l’histoire des hauts de Saint Denis : C’est une ballade en forêt trés facile (30 minutes de marche environ) Accessible à tout public et surtout riche en histoire(s) !

Association HPO – 0692993532

Possibilité de découvrir l’exposition sur le Grand Marronnage de l’association Miaro installée dans la forêt du Brulé.

Maheva Poncharville (Association Miaro) – 0692454854

Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) Place des Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis Le Brûlé 97400 La Réunion La Réunion https://www.facebook.com/BibliothequeAlainLorraine [{« type »: « phone », « value »: « 0692993532 »}]

