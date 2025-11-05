Le village du Mois sans tabac Place du Bouffay Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Tout public

Le village du Mois sans tabac Mois sans tabac revient en force cette année, et pour accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent relever le défi, un village événementiel s’installera au cœur de Nantes, le mercredi 5 novembre 2025, Place du Bouffay, de 11h à 18h. Ce village est organisé par Addicitons France Pays de la Loire, avec le soutient de Santé publique France et en partenariat avec la Ville de Nantes. Un espace convivial pour s’informer, se motiver et passer à l’action Le village du Mois sans tabac est un lieu d’échanges et de conseils dédié à toutes les personnes concernées par l’arrêt du tabac :- Les fumeurs qui veulent se lancer dans le défi collectif du Mois Sans Tabac ;- Ceux qui ont déjà arrêté et souhaitent garder la motivation et se féliciter ;- Le grand public, simplement curieux ou désireux d’en savoir plus.Sur place, vous trouverez des professionnels du CHU de Nantes, Les Apsyades, Avenir Santé et Addictions France Pays de la Loire. Ils seront là pour répondre à vos questions, vous orienter et vous proposer des kits d’arrêt du tabac. Des entretiens individuels gratuits et confidentiels seront également possibles tout au long de la journée avec possibilité de substitution nicotinique. Des animations et des surprises ! Venez tester vos connaissances sur le tabac et tourner la roue de la fortune Mois sans tabac : tentez votre chance pour repartir avec de nombreux goodies. Un événement collectif et bienveillant Le Mois sans tabac, c’est avant tout une aventure collective : se lancer ensemble, s’encourager et partager ses réussites. Ce village est une belle occasion de rencontrer des professionnels, échanger avec d’autres participants et trouver les ressources nécessaires pour avancer vers une vie sans tabac et devenir ex-fumeur.

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000

https://www.mois-sans-tabac-paysdelaloire.fr/page-244/le-village-anniversaire-du-mois-sans-tabac