Le Village du Patrimoine Vieux château (musée d’art naïf) Laval

Le Village du Patrimoine 20 et 21 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour la deuxième année consécutive, un village dédié à l’événement trouvera sa place dans la cour du Vieux-château. Le public pourra y rencontrer des associations qui militent pour la valorisation du patrimoine local et participer à des animations qui raviront petits et grands.

« Rêver le château en ©Lego» : Atelier tout public de construction en ©Lego (avec la participation de Graines de briques)

« Les secrets des bâtisseurs du Moyen-âge » : Atelier tout public de manipulation de maquettes de construction de maison à pan de bois et de voûtes d’églises.

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

Ville de Laval