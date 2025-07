Le village du Père Noël Place Leclerc Longwy

Place Leclerc Longwy-Bas Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-21

À quelques jours du réveillon, les enfants pourront rendre visite au Père Noël afin de lui déposer leur liste de cadeaux et de lui faire part de leurs souhaits, avant de profiter de nombreuses animations.

Les parents pourront profiter d’un moment convivial autour des chalets tenus par différentes associations longoviciennes.Tout public

Place Leclerc Longwy-Bas Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

English :

Just a few days before Christmas Eve, children will be able to visit Santa Claus to drop off their gift lists and express their wishes, before enjoying a wide range of entertainment.

Parents will be able to enjoy a convivial moment around the chalets set up by various Longovian associations.

German :

Einige Tage vor Heiligabend können die Kinder den Weihnachtsmann besuchen, um ihm ihre Geschenkeliste zu übergeben und ihre Wünsche zu äußern, bevor sie von den zahlreichen Animationen profitieren.

Die Eltern können einen gemütlichen Moment in den Hütten verbringen, die von verschiedenen Vereinen aus Longovian betrieben werden.

Italiano :

A pochi giorni dalla vigilia di Natale, i bambini potranno visitare Babbo Natale per consegnare la loro lista dei desideri e dirgli cosa desiderano, prima di partecipare a una serie di attività.

I genitori potranno godersi un momento di convivialità intorno agli chalet gestiti da varie associazioni longobarde.

Espanol :

Unos días antes de Nochebuena, los niños podrán visitar a Papá Noel para entregarle sus listas de deseos y decirle lo que quieren, antes de disfrutar de un sinfín de actividades.

Los padres podrán disfrutar de un momento de convivencia en torno a los chalets gestionados por diversas asociaciones longovinas.

