Le village du réemploi et de la réutilisation Espace Culturel et Sportif Rouhling

Le village du réemploi et de la réutilisation

dimanche 16 novembre 2025.

Le village du réemploi et de la réutilisation

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling Moselle

Dimanche 2025-11-16 10:00:00

2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Organisé par la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) et l’Agence de la Transition Écologique (ADEME).

Vous pourrez y découvrir des exposants venus proposer leurs créations issues de matériaux recyclés (upcycling).

Des ateliers participatifs sont également proposés durant cette journée (vous repartirez avec vos créations)

– Atelier sur l’art du furoshiki (vous pouvez venir avec vos cadeaux à emballer).

– Atelier d’éponges tawashi.

– Atelier de création d’objets par partir de bois palette.

– Atelier de cuisine anti-gaspi.

Une zone de gratuité sera également mise en place ainsi qu’une ”vitrine” déchèterie où seront exposés les objets mis au rebut alors qu’ils sont encore en état de servir, voire neufs pour certains.

Des jeux et une projection dédiés à l’environnement seront également proposés tout au long de la journée.

Petite restauration proposée par l’association des parents d’élèves de Rouhling.Tout public

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 3 87 28 30 30 contact@agglo-sarreguemines.fr

English :

Organized by the Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) and the Agence de la Transition Écologique (ADEME).

You can discover exhibitors showcasing their creations made from recycled materials (upcycling).

Participatory workshops are also on offer during the day (you’ll go home with your own creations):

– Workshop on the art of furoshiki (you can bring your own gifts to wrap).

– Tawashi sponge workshop.

– Wood pallet workshop.

– Anti-gaspi cooking workshop.

A free-of-charge zone will also be set up, as well as a ?vitrine? where discarded objects that are still in use, or even new, will be displayed.

Games and a projection dedicated to the environment will also be on offer throughout the day.

Light refreshments provided by the Rouhling parents? association.

German :

Organisiert von der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) und der Agence de la Transition Écologique (ADEME).

Hier können Sie Aussteller entdecken, die ihre Kreationen aus recycelten Materialien (Upcycling) anbieten.

Außerdem werden an diesem Tag Workshops angeboten (Sie können Ihre eigenen Kreationen mit nach Hause nehmen):

– Workshop über die Kunst des Furoshiki (Sie können Ihre Geschenke zum Einpacken mitbringen).

– Workshop zur Herstellung von Tawashi-Schwämmen.

– Workshop zur Herstellung von Objekten aus Holzpaletten.

– Anti-Verschwendungs-Kochworkshop.

Es gibt auch eine Gratiszone und ein Schaufenster , in dem ausrangierte Gegenstände ausgestellt werden, obwohl sie noch brauchbar oder sogar neu sind.

Den ganzen Tag über werden außerdem Spiele und eine Vorführung zum Thema Umwelt angeboten.

Kleine Snacks werden von der Elternvereinigung von Rouhling angeboten.

Italiano :

Organizzato dalla Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) e dall’Agence de la Transition Écologique (ADEME).

Potrete scoprire gli espositori che presentano le loro creazioni realizzate con materiali riciclati (upcycling).

Durante la giornata si terranno anche laboratori partecipativi (e potrete tornare a casa con le vostre creazioni):

– Workshop sull’arte del furoshiki (potete portare i vostri regali da impacchettare).

– Laboratorio di spugna tawashi.

– Laboratorio di creazione di oggetti con il legno dei pallet.

– Laboratorio di cucina anti-spreco.

Ci sarà anche un’area gratuita e una vetrina dove saranno esposti oggetti scartati ma ancora utili o addirittura nuovi.

Nel corso della giornata si terranno anche giochi e una proiezione dedicata all’ambiente.

Un leggero rinfresco sarà offerto dall’associazione dei genitori di Rouhling.

Espanol :

Organizado por la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) y la Agence de la Transition Écologique (ADEME).

Podrá descubrir expositores que muestran sus creaciones hechas con materiales reciclados (upcycling).

También se organizarán talleres participativos a lo largo del día (y se irá a casa con sus propias creaciones):

– Taller sobre el arte del furoshiki (puedes traer tus propios regalos para envolver).

– Taller de esponjas tawashi.

– Taller de creación de objetos con madera de palé.

– Taller de cocina contra los residuos.

También habrá una zona gratuita y un escaparate donde se expondrán objetos desechados pero aún útiles, o incluso nuevos.

A lo largo del día también habrá juegos y una proyección dedicada al medio ambiente.

La asociación de padres Rouhling ofrecerá un refrigerio.

