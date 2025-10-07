Le village qui voulait replanter des arbres – Ciné-rencontre Saint-Herblain

Le village qui voulait replanter des arbres – Ciné-rencontre Saint-Herblain mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Documentaire de Brigitte Chevet – 52 min. À Martigné-Ferchaud, au sud de l’Ille-et-Vilaine, la technicienne bocage Léa Gentilhomme replante parfois exactement là où les haies ont été arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement.Trois quart des arbres supprimés, le cycle de l’eau chamboulé : notre campagne a été durement marquée par cette révolution agricole. Aujourd’hui, l’arbre redevient un bien précieux, une frontière à reconquérir. Dans la cadre d’un Gouloù Zo. Avec l‘Agence culturelle Bretonne 44

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr