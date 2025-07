Le village qui voulait replanter des arbres Musée de Bretagne Rennes

Le village qui voulait replanter des arbres Musée de Bretagne Rennes Dimanche 16 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Il y a 50 ans, des arbres ont été arrachés lors du remembrement agricole. Aujourd’hui, à Martigné-Ferchaud, on replante.

Léa, technicienne bocage employée par la municipalité, coordonne le programme de replantation volontariste des haies, se heurtant parfois à des réticences malgré le rôle fondamental des arbres pour la qualité de l’eau et des sols, la biodiversité, le climat et l’indépendance énergétique.

Projection suivie d’une rencontre avec Brigitte Chevet, la réalisatrice.

Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec Brigitte Chevet, réalisatrice. Dans le cadre de la semaine de l’arbre en partenariat avec la Maison de Consommation et de l’environnement. (Brigitte Chevet, 52 min, 2025, Talweg Productions)

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine